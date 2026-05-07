Umbria | 470mila euro per i centri estivi dei minori con disabilità

In Umbria sono stati destinati 470 mila euro per finanziare i centri estivi dedicati ai minori con disabilità. I fondi saranno assegnati tramite un bando pubblico, che prevede la selezione di enti e associazioni per la gestione dei servizi. I soggetti interessati potranno presentare le proprie domande entro una data stabilita, seguendo le procedure indicate nel bando. L’obiettivo è garantire l’accesso alle attività estive a bambini e ragazzi con disabilità.

? Cosa scoprirai Chi potrà accedere concretamente ai nuovi fondi per i centri estivi?. Come verranno scelti gli enti che gestiranno i servizi per i minori?. Quali requisiti serviranno alle associazioni per ottenere il contributo europeo?. Come cambierà l'offerta ricreativa per le famiglie umbre nel 2026?.? In Breve Fondi derivanti dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per l'estate 2026.. Contributi destinati esclusivamente agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).. Proietti punta alla continuità relazionale per evitare l'isolamento dei minori durante la pausa scolastica.. Accesso ai fondi tramite imminente avviso pubblico del servizio di Programmazione e sviluppo sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria: 470mila euro per i centri estivi dei minori con disabilità Notizie correlate Leggi anche: Centri estivi per tutti, dalla Regione oltre 470mila euro per le attività dedicate ai minori con disabilità Centri estivi: domande interventi educativi per minori con disabilitàLe domande dovranno essere presentate esclusivamente online da un genitore munito di SPID dal 1° aprile alle ore 12 del 30 aprile 2026 A partire da... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Centri estivi per tutti, dalla Regione oltre 470mila euro per le attività dedicate ai minori con disabilità; Home - regione.umbria.it; Dalla Regione 470 mila euro per attività estive dedicate a minori con disabilità; Bambini e ragazzi con disabilità. Sostegno per partecipare ai Centri estivi. Centri estivi per tutti: dalla Regione oltre 470 mila euro per attività estive dedicate a minori con disabilità(UNWEB) - – Perugia, – 'Centri estivi per tutti': così la Regione Umbria ha voluto chiamare il percorso di sostegno a bambini e ragazzi con disabilità per la prossima estate. Per l'iniziativa la Giunt ... umbrianotizieweb.it Presentato a Montecitorio, il badge parte nel cantiere più grande di Europa, quello della ricostruzione del Sisma 2016, che ha interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Leggi l'articolo #Sicurezza - facebook.com facebook Poco meno di mezzo milione di elettori chiamati al voto per sindaco e consiglio comunale in Toscana novemila in Umbria e 13mila nella provincia spezzina x.com