A Foggia si sono tenuti gli Stati Generali sulla detenzione dei minori in Italia, con un focus sull'aumento dei reati commessi da minori. L'evento si è svolto venerdì 27 e ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali. Durante l'incontro sono stati discussi i numeri relativi ai giovani coinvolti in attività criminali e le modalità di intervento più efficaci.

Venerdì 27 e Sabato 28 febbraio, eventi nazionali della Camera Minorile di Capitanata, esperti da tutta Italia FOGGIA – Nel 2025, i giovani reclusi nei 17 Istituti Penali per Minorenni (IPM) in Italia erano circa 600. Nel 2024 erano 532. Dal 2022 a oggi, il loro numero è sempre cresciuto, con una tendenza che non accenna a fermarsi nemmeno nel 2026. Più del 50% dei minori detenuti è di nazionalità straniera. Tra i reclusi negli IPM, molti hanno raggiunto e superato la maggiore età in carcere: gli under 18, infatti, costituiscono il 62% della popolazione totale degli Istituti Penali per Minorenni; la parte restante ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Aumentano i reati commessi da minori. “Ragazzi dentro”, a Foggia gli Stati Generali sulla detenzione dei minori in Italia

Articoli correlati

A Napoli raddoppiano i reati commessi da minori, in aumento omicidi e stupriDurante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, la presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, si sofferma sui reati commessi...

Reati commessi da minori in aumento in Liguria: "Campanello d’allarme forte"Le violenze commesse da minorenni in Liguria sono in aumento, con modalità sempre più preoccupanti.

Approfondimenti e contenuti su Stati Generali

Argomenti discussi: Aumentano i reati commessi da minori. Ragazzi dentro, a Foggia gli Stati Generali sulla detenzione dei minori in Italia.

Aumentano i reati in Valle d'Aosta e per la Procura è allarme giovaniL’incremento rispetto al 2024 è di quasi il 16%. Lo scorso anno sono stati 3.915 i reati commessi, e denunciati, in Valle d’Aosta. Se le rapine sono in calo, ad aumentare, in particolare, sono i furti ... rainews.it

Milano, calano i reati: 10 mila in meno rispetto al 2024. Ma aumentano i coltelli e i furti con strappo commessi da minoriI reati calano. In un trend che va avanti ormai da anni, nonostante una «percezione della sicurezza» sempre più problematica. Ma i numeri di un anno di criminalità a Milano, parlano di un meno 8 per ... milano.corriere.it