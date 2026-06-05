Quattro giovani studenti si sono distinti a Parigi in un torneo di tennis, ottenendo risultati sorprendenti. Pur non arrivando alla fine, hanno mostrato determinazione e talento durante le partite, mettendo in evidenza una forte volontà di mettersi alla prova. Hanno affrontato avversari più esperti e si sono fatti notare per l’energia dimostrata sul campo. La loro partecipazione ha attirato l’attenzione per le prestazioni inaspettate e l’impegno mostrato durante l’evento.

Altro che gioventù bruciata, questa è baciata. Dal talento, da un filo di incoscienza e dalla voglia di bruciare le tappe. I ragazzi terribili del tennis al Roland Garros hanno fatto vedere di che pasta sono fatti: talento, fisico e quella sfrontatezza che ti bacia in fronte solo quando puoi ancora definirti teenager. Sono i quattro adolescenti che hanno confermato di poter mandare in corto il circuito: da Fonseca a Jodar, da Landaluce all'idolo di casa Moise Kouame, la meglio gioventù ora sogna di fare check-in ai piani altissimi del ranking e magari di guardare a breve negli occhi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, gli attuali padroni del tennis Nato in Spagna, nome di battesimo Rafael, soprannome Rafa: un briciolo di aspettative c'era per forza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I quattro teenager terribili che vogliono prendersi il tennis

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