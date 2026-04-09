Nel girone D del campionato di Serie D, a quattro turni dalla conclusione, si è delineata una sola squadra retrocessa in Eccellenza, il Tuttocuoio. La lotta per la promozione e la salvezza prosegue con grande intensità, mentre il Lentigione ha disputato tre partite casalinghe su quattro. La competizione si mantiene aperta e caratterizzata da un ritmo serrato, con molte sfide ancora da disputare.

Una corsa all’ultimo fiato: il girone D del campionato di Serie D, quello di Lentigione e Correggese, a quattro giornate dalla fine ha espresso un solo verdetto, la retrocessione in Eccellenza del Tuttocuoio. In testa alla classifica la lotta per una sola promozione in Serie C è a coltello: Desenzano a 67 punti dopo il successo di ieri per 1 a 0 sul campo del Coriano, davanti a Pistoiese e Lentigione a quota 66. Quarto è il Piacenza a 57, escluso dalla logica e presto anche dall’aritmetica. E dunque guardiamo cosa può succedere, dicendo innanzitutto che in caso di parità fra due squadre ci sarà uno spareggio in campo neutro, probabilmente già domenica 10 maggio, mentre se le squadre alla pari fossero tre, si stilerà una classifica avulsa con il Lentigione a 5 punti, su Pistoiese e Desenzano oggi a 4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lotta feroce per prendersi la Serie C. Il Lentigione ne gioca tre su quattro in casa

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Serie D: la Correggese, che adesso ha bomber Formato nel motore, deve svegliarsi e fare punti già oggi in casa del Sangiuliano City. Il Lentigione all’attacco del fortino del RovatoLa Serie D arriva alla 22ª giornata con il Lentigione sempre al comando della classifica e la Correggese impegnata per non retrocedere, in zona...