Con il compimento dei trent'anni, molte donne iniziano a pianificare controlli medici di base come misurazioni di colesterolo, pressione arteriosa e glicemia, oltre a sottoporsi a screening specifici e visite specialistiche. Questa fase segna un momento di attenzione alla salute, spesso accompagnata da riflessioni sul proprio percorso personale e professionale. La scelta di monitorare attentamente il proprio stato di salute diventa parte di un processo di cura di sé.

È un primo giro di boa per molte donne. Quando si spengono 30 candeline, tante iniziano a chiedersi dove sono arrivate e dove vogliono andare: nel lavoro e nella carriera, nelle relazioni sentimentali, nella decisione o meno di avere figli. Non si può più fingere di non essere adulte, occorre prendersi la responsabilità delle scelte. Obesità, diabete e lipoproteine: 10 proposte per la prevenzione X Leggi anche › “Uno screening può salvarti la vita”: la prevenzione bussa alla porta ed è gratis Prevenzione a 30 anni, perché non bisogna aspettare. Anche in tema di salute: i 30 anni possono essere un’occasione preziosa per farsi qualche domanda su come stiamo e quel che dovremmo fare per restare sani ancora a lungo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da quelli di base, che includono colesterolo, pressione e glicemia, agli screening tipicamente femminili, fino alle visite specialistiche: un’agenda per le trentenni che vogliono prendersi cura di sé

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