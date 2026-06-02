cosa sappiamo dei quattro braccianti uccisi e bruciati vicino a cosenza

La procura sta ancora indagando sull’identità di quattro braccianti trovati uccisi e bruciati vicino a Cosenza. Nel frattempo, sono stati fermati due uomini, ritenuti coinvolti nel caso. Le autopsie e le analisi dei reperti sono in corso per chiarire le cause e le modalità dell’omicidio. La scena del delitto si trova in un'area isolata, lontana da abitazioni. La polizia prosegue le ricerche per ricostruire la vicenda e identificare eventuali complici.

Due persone sono state fermate per la morte dei quattro braccianti verosimilmente di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan in una stazione di servizio sulla strada statale 106, vicino ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Anche i due fermati sono pakistani. Sono stati trovati poco distanti e portati in questura, dove la squadra mobile li ha interrogati. La procura di Castrovillari, che coordina l’inchiesta, non ha ancora diffuso informazioni sulle indagini, ma secondo il questore di Cosenza Antonio Borrelli si è trattato di un omicidio. Le quattro persone, di cui non sono ancora state rese note le identità, erano braccianti agricoli che lavoravano nei campi della zona. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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