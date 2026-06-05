I primi scogli di Clementi | trattenere i fedelissimi e De Feo che piace a molti soprattutto al Teramo
La Vigor sta lavorando al rinnovo del roster e alla composizione dello staff tecnico. Tra i nomi valutati ci sono De Feo, molto apprezzato, e altri fedelissimi. Si stanno definendo anche gli acquisti e le uscite. Il nuovo allenatore, Clementi, insieme a Moroni, sta pianificando la squadra per la prossima stagione. Non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali sui rinnovi o i nuovi arrivi.
Clementi e Moroni sono al lavoro per plasmare la nuova Vigor. Non solo rinnovi, nuovi acquisti ed inevitabili addii nel gruppo di squadra, c’è anche uno staff tecnico da organizzare. Mister Aldo Clementi vorrebbe ancora al suo fianco i suoi fedelissimi, ma non è detto che il vice Giulietti, ad esempio, decida di continuare. Ecco allora che nell’ambiente rossoblu si fanno largo delle suggestioni. Il primo nome è quello di Andrea Lazzari: tecnico della Juniores Nazionale vigorina, calciatore dal passato glorioso ed oggi con un contagioso entusiasmo nella sua nuova veste di allenatore. Lo scorso 2 giugno i suoi ragazzi hanno vinto il Trofeo Città di Senigallia, tanto basta per renderlo orgoglioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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