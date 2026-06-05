I primi scogli di Clementi | trattenere i fedelissimi e De Feo che piace a molti soprattutto al Teramo

Notizia in breve

La Vigor sta lavorando al rinnovo del roster e alla composizione dello staff tecnico. Tra i nomi valutati ci sono De Feo, molto apprezzato, e altri fedelissimi. Si stanno definendo anche gli acquisti e le uscite. Il nuovo allenatore, Clementi, insieme a Moroni, sta pianificando la squadra per la prossima stagione. Non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali sui rinnovi o i nuovi arrivi.