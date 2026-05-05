al met gala si sono visti molti capezzoli soprattutto finti

Durante il Met Gala, molti outfit hanno mostrato dettagli che richiamavano i capezzoli, spesso attraverso tessuti trasparenti o imbottiture che simulavano la linea naturale. Alcuni abiti presentavano elementi di design che evidenziavano questa parte del corpo, creando effetti visivi di varia intensità. La tendenza si è manifestata in modo evidente tra le scelte di stilisti e partecipanti, con diverse interpretazioni di questo dettaglio.

Tanti abiti indossati all'evento annuale a New York li simulavano, riprendevano e mettevano in mostra, in un'evoluzione del “naked dress” Lunedì sera al Met Gala, l’annuale evento di beneficenza del Metropolitan Museum of Art di New York e l’appuntamento mondano più scenografico e importante nella moda americana, in tanti tra esperti di moda e appassionati hanno notato il protagonismo dei capezzoli, o meglio, dei finti capezzoli. C’erano capezzoli di tessuto che sporgevano da fasce preformate color carne, capezzoli trompe-l’oeil disegnati con delle perline, capezzoli in acciaio montati su bustini, capezzoli fatti con delle cuciture in rilievo, o ancora coperti da un velo e usati come gancio per reggere tutto il vestito.🔗 Leggi su Ilpost.it

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