Dal 17 al 19 aprile 2026, il teatro di Villa Lazzaroni a Roma ospiterà lo spettacolo

Cosa: Bambola – La strada di Nicola, spettacolo di Paolo Vanacore con Gianni De Feo. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma; dal 17 al 19 aprile 2026. Perché: Un viaggio onirico e musicale sull’identità e la libertà, attraverso il mito di Patty Pravo. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un ritorno atteso e di grande impatto emotivo. Dal 17 al 19 aprile 2026, il Teatro di Villa Lazzaroni ospita BAMBOLA – La strada di Nicola, un’opera intensa scritta da Paolo Vanacore e interpretata, oltre che diretta, da un magistrale Gianni De Feo. Lo spettacolo non è solo una messa in scena, ma un vero e proprio attraversamento dei decenni, un’indagine profonda sulla costruzione dell’identità che parte dalle polverose periferie capitoline degli anni Sessanta per approdare a una dimensione universale di libertà. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Gianni De Feo è Bambola al Teatro di Villa Lazzaroni

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Un testo di Paolo Vanacore con Gianni De Feo… nei prossimi giorni a Teatro di Villa lazzaroni - facebook.com facebook