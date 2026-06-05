I primi no a Trump nel suo partito
Alcuni parlamentari repubblicani hanno espresso pubblicamente il loro dissenso nei confronti di Trump, segnando i primi segnali di una divisione interna. Questi membri hanno votato contro alcune delle sue proposte o hanno criticato le sue decisioni recenti. Finora, il sostegno al presidente all’interno del partito si è mantenuto compatto, ma le critiche emergenti indicano una possibile frattura. La situazione resta in evoluzione, senza che siano ancora stati presi provvedimenti ufficiali.
Da quando è tornato alla Casa Bianca Donald Trump ha cercato d’indebolire i contropoteri degli Stati Uniti. Al congresso, dove entrambe le camere sono a maggioranza repubblicana, sembrava esserci riuscito. Eppure di recente ha subito varie sconfitte parlamentari, e oggi, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, è lecito chiedersi se la sua presa sul Partito repubblicano si stia allentando. La principale manifestazione di questa “resistenza” – una parola senza dubbio eccessiva – ha costretto la Casa Bianca ad abbandonare un progetto molto contestato a cui Trump teneva: un fondo da 1,8 miliardi di dollari destinato a risarcire in particolare gli assalitori del campidoglio del 6 gennaio 2021. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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Indiana primary will test Trump's control over Republican Party
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