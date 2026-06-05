Alcuni parlamentari repubblicani hanno espresso pubblicamente il loro dissenso nei confronti di Trump, segnando i primi segnali di una divisione interna. Questi membri hanno votato contro alcune delle sue proposte o hanno criticato le sue decisioni recenti. Finora, il sostegno al presidente all’interno del partito si è mantenuto compatto, ma le critiche emergenti indicano una possibile frattura. La situazione resta in evoluzione, senza che siano ancora stati presi provvedimenti ufficiali.

Da quando è tornato alla Casa Bianca Donald Trump ha cercato d’indebolire i contropoteri degli Stati Uniti. Al congresso, dove entrambe le camere sono a maggioranza repubblicana, sembrava esserci riuscito. Eppure di recente ha subito varie sconfitte parlamentari, e oggi, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, è lecito chiedersi se la sua presa sul Partito repubblicano si stia allentando. La principale manifestazione di questa “resistenza” – una parola senza dubbio eccessiva – ha costretto la Casa Bianca ad abbandonare un progetto molto contestato a cui Trump teneva: un fondo da 1,8 miliardi di dollari destinato a risarcire in particolare gli assalitori del campidoglio del 6 gennaio 2021. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Internazionale.it - I primi no a Trump nel suo partito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Indiana primary will test Trump's control over Republican Party

Notizie e thread social correlati

Futuro Nazionale muove i suoi primi passi a Rimini, Luca Campisi nel partito del generale VannacciA Rimini è stato costituito il primo comitato locale del movimento politico Futuro Nazionale, con Luca Campisi come referente.

Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partitoAlle elezioni in Ungheria previste per il 2026, si registra una possibile sfida tra il premier Viktor Orbán e il suo rivale Péter Magyar.

Temi più discussi: AI, Trump vuole testare i modelli più potenti prima del lancio sul mercato; Trump scopre che il Congresso può ancora dire di no; Visita medica per Donald Trump. La Casa Bianca assicura (prima degli esiti): Controlli di routine, il presidente sta benissimo; Dazi Usa, Trump minaccia tariffe 10-12,5% sull’import da Paesi coinvolti in lavoro forzato.

'Non dovrebbe essere confermato': il rappresentante Garcia reagisce alla nominazione di Trump di Blanche come procuratore generale e parla dei documenti Epstein reddit

Il focolaio di Hantavirus che si è sviluppato sulla nave Hondius, continua ad essere monitorato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che in base alle informazioni più recenti continuano a classificare come molto basso il rischio epidemico per la po x.com

Los Angeles, Trump schiera i primi 200 marines. Da Chicago a New York, weekend di protesteI primi 200 marines sono stati schierati a Los Angeles per proteggere le proprietà e il personale federale. Il pugno duro di Donald Trump contro la California prosegue in vista dell'ondata di proteste ... corriereadriatico.it

Trump festeggia i primi 100 giorni di mandato, ma l'economia frena bruscamenteIn un discorso di novanta minuti Trump ha parlato dei successi ottenuti da metà gennaio ad oggi. Siamo qui per celebrare i primi 100 giorni di maggior successo di qualsiasi amministrazione nella ... it.euronews.com