Alle elezioni in Ungheria previste per il 2026, si registra una possibile sfida tra il premier Viktor Orbán e il suo rivale Péter Magyar. Quest’ultimo, un tempo parte dello stesso partito di Orbán, si presenta come un avversario credibile. Mentre il sistema di governo attuale potrebbe affrontare una sfida, l’Unione Europea mostra un certo interesse nei confronti di questa competizione politica.

Le elezioni in Ungheria segnano una sfida quasi tutta interna. Dopo sedici anni, il sistema di Viktor Orbán potrebbe vacillare per colpa di un ex insider: Péter Magyar. Dagli ultimi sondaggi, il partito TISZA di Péter Magyar al 49%, contro il 39% di Fidesz. Tra i temi della ribalda del candidato più giovane c’è la corruzione. Non manca anche il ruolo dell’Ungheria in Europa, motivo che spinge l’Ue a “tifare” per Magyar. Elezioni Ungheria L’appuntamento elettorale si avvicina e i cittadini ungheresi sono chiamati alle urne per elezioni parlamentari che potrebbero segnare una svolta in Ungheria. Dopo sedici anni di governo ininterrotto, il potere di Viktor Orbán potrebbe cedere a TISZA. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partito

Leggi anche: Elezioni in Ungheria, verso il tramonto dell’era Orbán: lo sfidante Magyar ha 20 punti di vantaggio. Colpo ai nazionalisti in Ue

L’uomo che sussurrava a Viktor Orbán: la scalata di Péter Magyar, l’ex insider diventato il peggior incubo del premierIl leader dell’opposizione ungherese Péter Magyar potrebbe mettere la parole fine ai sedici anni di governo del primo ministro Viktor Orbán.

Temi più discussi: Elezioni in Ungheria: per la prima volta Orbán parte da sfavorito; Vance in Ungheria da Orban. Botta e risposta con Ue; Perché, anche sconfitto, Orban resterà un problema per l’Ue; Ungheria al voto, Orbán rischia il posto: si muove Putin. Perché è in gioco il destino dell'Ue | Milena Gabanelli.

Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partitoElezioni Ungheria 2026: il sistema Orbán potrebbe perdere la sfida contro Péter Magyar (TISZA). Sondaggi positivi per l'avvocato più vicino all'Ue ... virgilio.it

Elezioni parlamentari in Ungheria, i candidati: Magyar sfida OrbanBudapest al voto il 12 aprile per le parlamentari che potrebbero essere un bivio storico per il Paese con risvolti determinanti anche in chiave Ue. Il primo ministro affronta una sfida interna senza p ... tg24.sky.it

Le elezioni in Ungheria si avvicinano rapidamente. Due giorni prima del voto, Donald Tusk ha suggerito in un post su X che un cambiamento politico nel Paese è possibile x.com

L’Ue è impreparata ai tre scenari peggiori del voto in Ungheria. Di David Carretta Un errore dei sondaggi indipendenti, come accaduto alle precedenti elezioni del 2022, la possibilità di un'elezione contestata con Orbán che potrebbe anche cercare di farla - facebook.com facebook