I prezzi delle sigarette sono cambiati ancora da oggi Quali costano di più e quali invece meno
Da oggi sono in vigore nuove variazioni nei prezzi delle sigarette, annunciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alcuni marchi hanno visto aumentare il costo, mentre altri sono stati ridotti. La modifica riguarda diverse marche e tipologie di prodotto, senza un andamento uniforme. Le variazioni sono state comunicate ufficialmente e sono operative a partire da questa data.
Roma, 4 giugno 2026 – Nuove variazioni ai prezzi delle sigarette, annunciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono entrate in vigore oggi, venerdì 5 giugno 2026. Il rialzo delle accise per alcune marche comporta un aumento tra i 10 e i 20 centesimi a pacchetto. Scatta contemporaneamente lo sconto sui pacchetti da 20 di alcune tipologie della linea di sigarette elettroniche Virto, il cui prezzo scenderà di 50 centesimi ciascuno. Le marche interessate dal rialzo dei prezzi. I brand di sigarette tradizionali interessati dalla normativa subiscono un aumento delle accise da circa 270 euro al chilo (che all’incirca equivale a un migliaio di sigarette), mentre quelle relative alle sigarette elettroniche Virto scendono da 275 a 250 euro ogni mille pezzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Se il prezzo delle sigarette aumentasse, si fumerebbe di meno
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