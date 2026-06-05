I prezzi delle sigarette sono cambiati ancora da oggi Quali costano di più e quali invece meno

Notizia in breve

Da oggi sono in vigore nuove variazioni nei prezzi delle sigarette, annunciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alcuni marchi hanno visto aumentare il costo, mentre altri sono stati ridotti. La modifica riguarda diverse marche e tipologie di prodotto, senza un andamento uniforme. Le variazioni sono state comunicate ufficialmente e sono operative a partire da questa data.