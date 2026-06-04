Da venerdì 5 giugno, il prezzo di 13 marche di sigarette elettroniche e tabacco lavorato subirà variazioni, con alcune riduzioni fino a 50 centesimi. L'Agenzia delle Dogane ha comunicato i nuovi prezzi, specificando quali prodotti avranno un ribasso e quali invece vedranno aumenti. La modifica riguarda esclusivamente i prezzi di vendita al dettaglio e si applica a prodotti di varie marche. Nessuna altra variazione è stata annunciata sui livelli di tassazione o altre componenti del prezzo.

Sigarette. Da domani, venerdì 5 giugno, come comunicato dall'Agenzia delle Dogane, varia il prezzo di 13 marche di prodotti del tabacco lavorato. Ma se per alcuni pacchetti di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sigarette elettroniche, prezzo più basso di 50 centesimi da venerdì 5 giugno: ecco quali stick (e quali invece aumentano)

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