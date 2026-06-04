Sigarette da domani il tuo pacchetto potrebbe costare di più – o di meno | dipende quali fumi

Da domani entrerà in vigore un nuovo aumento dei prezzi per le sigarette e i sigari. Le variazioni riguardano alcune marche specifiche, che potrebbero vedere i costi aumentare o diminuire. I rincari sono stati stabiliti attraverso un provvedimento ufficiale. Non sono state annunciate modifiche per tutte le marche, solo per alcune. La differenza nei prezzi dipende dalla marca e dal tipo di prodotto.

Entra in vigore un nuovo aumento di prezzi per le sigarette e i sigari. Scopriamo quali marche sono state colpite dai rincari. Per i fumatori italiani arriva un nuovo aumento dei prezzi di sigarette e sigari. Da oggi entrano in vigore nuovi rincari e a seconda delle marche potrebbe cambiare il prezzo. Da oggi entrano infatti in vigore ulteriori rincari previsti dal piano di adeguamento fiscale stabilito dalla Legge di Bilancio, che ha introdotto un calendario di incrementi progressivi destinato a proseguire nei prossimi anni. Si tratta del secondo aumento nel giro di poche settimane, dopo quello già scattato a metà aprile, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di revisione delle accise sui prodotti del tabacco. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni

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