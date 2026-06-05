Maxima d’Olanda ha indossato un paio di pantaloni colorati durante un evento pubblico. Il capo si distingue per i toni vivaci e il design audace, in contrasto con l’abbigliamento tradizionale della famiglia reale. I pantaloni sono stati notati per la loro scelta di colori e stile non convenzionale. La presenza di questo capo ha attirato l’attenzione dei media e delle persone presenti.

Quando si tratta di osare con i colori e di rompere gli schemi del classico guardaroba reale, Maxima d'Olanda non ha rivali. La Sovrana, famosa per le sue scelte di stile originali, ha colpito ancora e, in occasione dell'apertura dell'Holland Festival ad Amsterdam, ha sfoggiato un look che è d'ispirazione per la bella stagione. Il pezzo forte? Un paio di pantaloni gialli ampi che uniscono comfort ed eleganza. I pantaloni che "ingannano" Gonna pantalone o gonna a portafoglio? Nessuna delle due. Maxima d'Olanda ha indossato per la prima volta un piccolo capolavoro di illusionismo sartoriale firmato Natan Couture, il suo brand del cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I pantaloni di Maxima d’Olanda sono il capo perfetto per questa estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook

Notizie e thread social correlati

Si chiamano jorts e sono il capo perfetto per la primavera/estate 2026I jorts, pantaloni di jeans corti, sono tornati alla ribalta per la primavera e l’estate 2026.

Maxima e Guglielmo d'Olanda sono stati ospiti di Donald Trump alla Casa Bianca. E lì hanno anche dormitoLo scorso giugno, durante un viaggio nei Paesi Bassi per un vertice della Nato, l’ex presidente degli Stati Uniti ha visitato il palazzo Huis ten...

I pantaloni di Maxima d’Olanda sono il capo perfetto per questa estateUn look comodo ma elegante, in cui il pezzo forte sono dei pantaloni leggerissimi in un luminoso giallo: Maxima d’Olanda non ne sbaglia una. dilei.it

Maxima d’Olanda coi pantaloni palazzo, la comodità è chicMaxima d’Olanda non sbaglia un colpo, specialmente in fatto di look. La Regina ha partecipato al consueto Gala di Musica di Natale, che si tiene ogni anno e coinvolge bambini provenienti da tutto il ... dilei.it