Lo scorso giugno, durante un viaggio nei Paesi Bassi per un vertice della Nato, l’ex presidente degli Stati Uniti ha visitato il palazzo Huis ten Bosch, residenza ufficiale del re e della regina. Durante questa visita, sono stati ospitati anche Maxima e Guglielmo d’Olanda, e si è saputo che hanno passato la notte nel medesimo luogo. La visita si è conclusa con un soggiorno presso la residenza reale.

Era il mese di giugno dello scorso anno quando Donald Trump, arrivato nei Paesi Bassi per un vertice della Nato, era stato ospite al palazzo Huis ten Bosch all’Aia, residenza ufficiale di re Guglielmo e della regina Maxima. Aveva dormito lì una notte e, il mattino successivo, dopo aver fatto colazione con il sovrano e la moglie, scrisse sul suo account social Truth: «Il Re e la Regina sono persone magnifiche e straordinarie». Guglielmo, il sovrano-pilota. Dieci mesi dopo, il favore è stato ricambiato. E il presidente americano, il 13 aprile, ha pensato bene di ospitare Maxima e Guglielmo alla Casa Bianca approfittando del loro viaggio ufficiale negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maxima e Guglielmo d'Olanda sono stati ospiti di Donald Trump alla Casa Bianca. E lì hanno anche dormito

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