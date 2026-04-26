si chiamano jorts e sono il capo perfetto per la primavera estate 2026

I jorts, pantaloni di jeans corti, sono tornati alla ribalta per la primavera e l’estate 2026. Dopo aver avuto popolarità negli anni Duemila, sono stati recentemente rivisitati durante il festival musicale Coachella. Ora vengono proposti come capo ideale per la stagione calda, con nuove interpretazioni e abbinamenti. La tendenza si sta diffondendo tra i fashionisti e tra chi cerca uno stile casual e fresco.

Popolari negli anni Duemila, recentemente riscoperti anche grazie al Coachella, i jorts tornano nei look di questa primaveraestate. I bermuda via di mezzo tra shorts e jeans sono stati i veri protagonisti dei look da festival. Un tempo chiamati bermuda in denim, ora sono tornati come must have, per la loro praticità e versatilità. Jorts, il capo perfetto per questa primaveraestate 2026. Il loro punto di forza è quello di essere definiti da una silhouette ampia, oltre alla lunghezza al ginocchio che li rende più versatili dei pantaloncini corti. Sono così amati per la loro silhouette ampia e disinvolta, che creano immediatamente un look rilassato e senza troppo sforzo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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