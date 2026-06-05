All’alba, nel parco cittadino, si possono incontrare una volpe che si aggira tra gli alberi, un falco che sorvola i tetti e una famiglia di cinghiali ai margini di un quartiere. La fauna selvatica si è riappropriata di spazi urbani un tempo dominati dall’uomo. Questi incontri sono diventati sempre più frequenti nelle aree centrali e periferiche delle città, dove gli animali selvatici si muovono tra strade e parchi.

Passeggiare all'alba in un parco cittadino e imbattersi in una volpe, osservare un falco che sorvola i tetti o sorprendere una famiglia di cinghiali ai margini di un quartiere non è più una scena insolita. Negli ultimi anni la fauna selvatica ha iniziato a riconquistare spazi urbani che fino a poco tempo fa sembravano esclusivo dominio dell'uomo. Un fenomeno che interessa città di tutto il mondo e che racconta una storia complessa fatta di adattamento, cambiamenti ambientali e nuove sfide per la convivenza tra esseri umani e animali. Le ragioni di questo ritorno sono molteplici. Da un lato, l'espansione urbana ha progressivamente ridotto e frammentato gli habitat naturali, costringendo molte specie a cercare nuove fonti di cibo e nuovi rifugi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I nuovi vicini di casa: la fauna selvatica che ha riconquistato le nostre città

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