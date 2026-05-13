Pagare le persone per proteggere la fauna selvatica | per ogni foto di un animale un compenso il test che funziona nel Borneo
Un'app sviluppata in Indonesia permette alle persone di ricevere un pagamento ogni volta che scattano una foto di animali selvatici, come oranghi e altre specie locali. L'organizzazione che ha creato questa tecnologia incentiva il monitoraggio della fauna attraverso la collaborazione dei cittadini, offrendo un compenso variabile in base agli animali fotografati. Il sistema si basa su un test che identifica e registra le specie immortalate nelle immagini.
Un'App inventata in Indonesia da una organizzazione che si occupa di preservare gli oranghi e le altre specie locali consente alle persone di monitorare e fotografare la fauna selvatica in cambio di una cifra che varia a seconda del soggetto identificato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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