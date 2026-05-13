Pagare le persone per proteggere la fauna selvatica | per ogni foto di un animale un compenso il test che funziona nel Borneo

Un'app sviluppata in Indonesia permette alle persone di ricevere un pagamento ogni volta che scattano una foto di animali selvatici, come oranghi e altre specie locali. L'organizzazione che ha creato questa tecnologia incentiva il monitoraggio della fauna attraverso la collaborazione dei cittadini, offrendo un compenso variabile in base agli animali fotografati. Il sistema si basa su un test che identifica e registra le specie immortalate nelle immagini.

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Un'App inventata in Indonesia da una organizzazione che si occupa di preservare gli oranghi e le altre specie locali consente alle persone di monitorare e fotografare la fauna selvatica in cambio di una cifra che varia a seconda del soggetto identificato.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Ozzano, nuovi cartelli stradali per proteggere la fauna selvatica? Cosa sapere Nuovi cartelli per la fauna installati il 1 maggio nelle colline di Ozzano. Cison, un trekking tra le tracce della fauna selvatica nel bosco? Cosa scoprirai Come si riconoscono le impronte degli animali nel sottobosco? Chi guiderà il gruppo tra le radure di Cison? Cosa si scoprirà... Temi più discussi: Pfas e rischi invisibili: quanto siamo disposti a pagare per evitarli?; Chi è esente dal bollo auto?; Solana collabora con Google Cloud per permettere agli agenti AI di pagare in stablecoin; Truffa del familiare in difficoltà ai danni di una 70enne. Denunciate tre persone e recuperata una parte della somma. Crans-Montana, presidente Svizzera 'stop a invio fatture'. Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri imme x.com Pagare le persone per proteggere la fauna selvatica: per ogni foto di un animale un compenso, il test che funziona nel BorneoUn'App inventata in Indonesia da una organizzazione che si occupa di preservare gli oranghi e le altre specie locali consente alle persone di monitorare ... fanpage.it Le aziende preferiscono pagare una multa invece di assumere persone autistiche: il potente monologo di Nico AcamporaNico Acampora ha trasformato il dolore di un padre in un progetto concreto di inclusione: oggi PizzAut dà lavoro stabile a 41 ragazzi autistici. E il 27 giugno porterà questa rivoluzione anche al Conc ... msn.com