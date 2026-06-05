I nuovi mini reattori l' arma per affiancare le rinnovabili
In Italia, il rilancio del nucleare si basa su due tipologie di reattori: i Small Modular Reactors (Smr), più piccoli e facilmente replicabili, e gli Advanced Modular Reactors (Amr), che prevedono tecnologie più avanzate. Entrambi i modelli rappresentano approcci diversi all’innovazione nel settore nucleare, con l’obiettivo di integrare le energie rinnovabili. La distinzione tra i due sta nelle dimensioni, nelle tecnologie impiegate e nelle potenzialità di sviluppo.
L'Italia del nucleare ripartirà da due sigle che indicano concetti differenti e rappresentano approcci distinti all'innovazione nucleare: Smr (Small Modular Reactors) e Amr (Advanced Modular Reactors). I primi puntano a rendere il nucleare più accessibile, economico e flessibile, mentre gli Amr mirano a migliorarne efficienza, sostenibilità e sicurezza. Di fatto sono entrambe tecnologie considerate fondamentali per la transizione energetica. Gli Smr sono reattori nucleari di piccola e media taglia, generalmente con una potenza inferiore a 300 Megawatt elettrici per modulo. La loro principale caratteristica è la modularità: gran parte dei componenti può essere costruita in fabbrica e poi trasportata e assemblata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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