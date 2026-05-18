Tozzi Green | 135 milioni per il piano tra rinnovabili e piccoli reattori
Un nuovo investimento di 135 milioni di euro è stato annunciato per sostenere un piano che prevede lo sviluppo di impianti di energia rinnovabile e piccoli reattori nucleari. La strategia mira a fornire energia alle acciaierie attraverso queste tecnologie innovative. Inoltre, si discute di come l’agrivoltaico possa contribuire a risolvere le problematiche legate all’uso del suolo, integrando produzione agricola ed energia solare nello stesso spazio. Questi progetti rappresentano un passo avanti nel settore energetico italiano.
? Punti chiave Come possono i piccoli reattori nucleari alimentare le nostre acciaierie?. Perché l'agrivoltaico potrebbe risolvere il conflitto sull'uso del suolo?. Quanto inciderà la nuova generazione sulla gestione familiare dell'azienda?. Come cambierà la rete elettrica con i nuovi progetti di elettrificazione?.? In Breve Fatturato 2025 a 66,2 milioni di euro con margine EBITDA al 53%. Natalia Tozzi coordina riforestazione di 400 ettari in Madagascar. Agrivoltaico pugliese garantisce fruibilità dell'85% del suolo agricolo. Elettrificazione rurale rappresenta attualmente il 25% del business totale. A Mezzano, nel ravennate, Tozzi Green pianifica investimenti per 135 milioni di euro nel 2026 con l’obiettivo di raggiungere una potenza installata di 500 megawatt entro il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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