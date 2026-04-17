Calendario Serie A anticipi e posticipi della 35ª giornata | chi gioca il 1° Maggio? Date e orari ufficiali

Il calendario della 35ª giornata di Serie A ha subito modifiche con alcuni anticipi e posticipi. La giornata si svolgerà tra il 30 aprile e il 1° maggio, con diverse partite programmate in giorni e orari variabili. La data del 1° maggio vedrà alcune gare disputarsi in orari stabiliti ufficialmente, mentre altre sono state anticipate o posticipate rispetto alla programmazione originale. Le date e gli orari sono stati comunicati dalle autorità sportive competenti.

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