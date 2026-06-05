Per celebrare i 90 anni dell’Avis provinciale, si svolge una mostra, un convegno e vari eventi musicali. La manifestazione dura tre settimane e offre diverse iniziative per coinvolgere la comunità. La mostra presenta fotografie e documenti storici, mentre il convegno approfondisce temi legati alla donazione di sangue. Gli eventi musicali completano il programma, creando un’occasione di festa e ricordo per i donatori.

Una mostra, un convegno e tanto altro per i 90 anni dell’Avis provinciale. Tre settimane speciali con un programma intenso, pensato per coinvolgere la città in una ricorrenza tutta da celebrare. Il calendario di iniziative, in collaborazione con il Comune, partirà da lunedì con l’inaugurazione della mostra, visitabile gratuitamente, che rimarrà allestita nel corridoio dei gruppi consiliari di palazzo municipale fino al 26 giugno. Sempre a palazzo municipale, mercoledì 10 giugno nella sala del consiglio comunale, si terrà un convegno che ripercorrerà i primi 90 anni dell’associazione. La stessa sera, illuminazione speciale del Castello con i colori giallo, simbolo del plasma, e rosso, simbolo del sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I novant’anni dell’Avis. Mostra, convegni e musica. Un omaggio ai donatori

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