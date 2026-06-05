Avis compie 90 anni | mostre convegni e concerti per festeggiare

Da ferraratoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Avis celebra 90 anni con tre settimane di eventi, tra mostre, convegni e concerti. Il programma coinvolge la città, offrendo diverse iniziative per tutta la comunità. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito, con attività distribuite in vari spazi pubblici e culturali. Nessuna modifica ai programmi o spostamenti sono stati annunciati. La celebrazione si conclude con un evento finale, previsto nelle prossime ore.

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Tre settimane speciali grazie a un programma intenso, pensato per coinvolgere la città in una ricorrenza tutta da celebrare. Onorando il passato e guardando al futuro, celebrando una comunità che si muove sui principi della solidarietà. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNei 90 anni di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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