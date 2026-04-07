Avis premia il cuore | medaglie ai donatori e borse di studio

Domenica 5 aprile, la sezione Avis di San Nicolò, Rottofreno e Calendasco ha organizzato una cerimonia per celebrare la Pasqua e la Festa del Donatore. Durante l’evento, sono state consegnate medaglie ai donatori e sono state assegnate borse di studio a coloro che contribuiscono volontariamente alla donazione di sangue. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti di queste comunità, con momenti di riconoscimento e ringraziamento per il loro impegno.

Domenica 5 aprile, la sezione Avis di San Nicolò, Rottofreno e Calendasco ha celebrato la Pasqua e la Festa del Donatore, un evento dedicato a chi sostiene il sistema della donazione volontaria. Il programma della giornata è iniziato alle ore 10,30 con l’aggregazione dei volontari e delle consorelle nel piazzale della chiesa situata a Rottofreno. Dopo la celebrazione della Santa Messa, le attività si sono spostate nel salone parrocchiale per lo svolgimento della cerimonia ufficiale. L’incontro ha la partecipazione attiva del Presidente Provinciale e del Presidente di Sezione, che hanno coordinato i momenti di riconoscimento e condivisione della comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avis premia il cuore: medaglie ai donatori e borse di studio Savignano: Avis premia 98 donatori di sangue, eroi quotidiani per la comunità.Savignano di Romagna celebra i suoi eroi silenziosi: 98 donatori di sangue premiati Savignano di Romagna si prepara a un evento speciale: domenica... Caronte&Tourist premia gli studenti meritevoli: previste borse di studio e imbarco sui traghettiSi terrà giovedì 15 gennaio ore 10, nell’Auditorium del Gruppo Franza, la cerimonia di consegna delle borse di studio che la Società Caronte &...