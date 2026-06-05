I Mondiali in tv | pacchetto completo su Dazn sulla Rai 35 gare in chiaro Ecco quali

I Mondiali saranno visibili in diretta su Dazn, che offrirà il pacchetto completo delle partite, e sulla Rai, che trasmetterà 35 match in chiaro. Tra le gare in onda sulla Rai ci sarà anche l’incontro di apertura tra Messico e Sudafrica. Dazn detiene i diritti per tutte le partite, mentre la Rai proporrà alcune delle gare principali senza costi aggiuntivi. La copertura televisiva coprirà l’intero torneo con diverse opzioni di visione.

Se Dazn ha acquistato i diritti per l’intero pacchetto di centoquattro incontri del prossimo Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti, la Rai trasmetterà in chiaro la diretta di 35 incontri, tra i quali quello inaugurale, le semifinali e la finale. Delle 35 partite trasmesse dalla tv di Stato 17 sono match della fase a gironi, 6 dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale, 4 dei quarti di finale, oltre alle semifinali e la finalissima. Di seguito, l’elenco completo delle partite, che andranno in onda tutte in chiaro su Rai 1, l’80% circa in prima serata. FASE A GIRONI • 11 giugno – Messico-Sudafrica, ore 21 • 12... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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