Venerdì 27 marzo, i giornalisti di vari mezzi di comunicazione, tra cui quotidiani, radio e televisioni, hanno proclamato uno sciopero nazionale. La protesta riguarda le aziende che applicano il contratto Fnsi-Fieg e comporta l’astensione dal lavoro. Questa iniziativa interessa anche le testate online e le agenzie di stampa, portando alla sospensione delle attività di informazione in quella giornata.

La Federazione Nazionale della Stampa ha indetto uno sciopero nazionale per venerdì 27 marzo, proclamando una giornata di astensione dal lavoro dei giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate online, radio e televisioni nazionali che applicano il contratto di lavoro Fnsi-Fieg. La motivazione è legata al rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016: “ Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia “. Nel comunicato sindacale si legge: “ Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché i Mondiali di pattinaggio saranno senza telecronaca sulla RAI? La causa e gli orari delle gare

Articoli correlati

Perché le Olimpiadi sulla Rai saranno senza le firme dei giornalisti? Il caso Petrecca e la drastica decisioneI giornalisti di RaiSport hanno deciso di ritirare le proprie firme da servizi, collegamenti e telecronache per l’intera durata delle Olimpiadi...

Leggi anche: "Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura": le polemiche sulla telecronaca e la nota del sindacato Rai. Pd e M5S: superati i limiti

Contenuti e approfondimenti su Perché i Mondiali di pattinaggio...

Temi più discussi: Mondiali di calcio 2026: perché la Francia è il blockbuster della strategia di rilancio di Nike; Le volte che l’Italia non è andata ai Mondiali di calcio; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Mondiali di atletica indoor 2026 in Polonia: perché si corrono i 60 m e le differenze con l'outdoor.

Mondiali 2026, le squadre qualificate ai gironi e il calendario degli spareggiManca sempre meno al via dei Mondiali di calcio e dopo questa sosta di marzo avremo finalmente il quadro completo delle squadre partecipanti. Al momento le nazionali già qualificate sono 42 su 48 , re ... sport.sky.it

Le volte che l’Italia non è andata ai Mondiali di calcioNel 1930 perché erano lontani, nel 1958 perché perse contro l'Irlanda del Nord e poi altre due volte che probabilmente ricordate bene ... ilpost.it

L'Italia martedì dovrà battere la Bosnia per qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio. Si tratta dell'avversario che gli azzurri speravano di affrontare, almeno a giudicare dall'esultanza mostrata in un video mandato in onda in diretta dalla Rai nel post partita - facebook.com facebook

Daniel Grassl si mostra solido nel programma corto ai Mondiali di Praga L'Azzurro ottiene 88,53 punti, pagando qualche sbavatura su alcuni salti - specie i quadrupli - ma lavorando egregiamente nelle trottole e sui passi #FigureSkating #WorldFigu x.com