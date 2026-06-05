I Ministri Cecilia Sala e Baleno Festival | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono numerosi eventi, tra cui il concerto dei Ministri al Piazzale degli Alpini e il BBQ Festival a ChorusLife. In programma anche un incontro con Cecilia Sala a Costa Volpino, oltre a feste, sagre e spettacoli musicali, tra cui il concerto di Riki Cellini al Bikefellas. La zona offre diverse opportunità di intrattenimento, con attività che spaziano dalla musica alle degustazioni, coinvolgendo vari luoghi e pubblico.

Baleno Festival, tante feste e sagre, BBQ Festival a ChorusLife, I Ministri al Piazzale degli Alpini, il concerto di Riki Cellini al Bikefellas di Bergamo, concerti e balli, l’incontro con Cecilia Sala a Costa Volpino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 5 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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