Festival pianistico Calenda letture e feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Da bergamonews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative. È previsto un incontro con Carlo Calenda al Centro Congressi Giovanni XXIII, durante il quale presenterà il suo nuovo libro. Nel frattempo, ci sono eventi dedicati a festival pianistici, letture e feste che coinvolgono varie location della zona. Le attività sono aperte al pubblico e si svolgono in diversi orari, offrendo opportunità di partecipazione a cittadini e visitatori.

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L’incontro con Carlo Calenda che presenta il suo nuovo libro al Centro Congressi Giovanni XXIII, il gran finale del Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo al Teatro Donizetti, il concerto di Andrea Dieci alla chiesa della Madonna del Bosco per il “Donizetti Guitar Festival”, “Canzoni e Tarocchi” a Seriate, la Festa alla Madonna della Castagna, la Festa della Comunità a Valtesse, la festa dell’Oratorio a Spirano, gruppi di lettura e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 26 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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