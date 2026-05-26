Festival pianistico Calenda letture e feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative. È previsto un incontro con Carlo Calenda al Centro Congressi Giovanni XXIII, durante il quale presenterà il suo nuovo libro. Nel frattempo, ci sono eventi dedicati a festival pianistici, letture e feste che coinvolgono varie location della zona. Le attività sono aperte al pubblico e si svolgono in diversi orari, offrendo opportunità di partecipazione a cittadini e visitatori.

L’incontro con Carlo Calenda che presenta il suo nuovo libro al Centro Congressi Giovanni XXIII, il gran finale del Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo al Teatro Donizetti, il concerto di Andrea Dieci alla chiesa della Madonna del Bosco per il “Donizetti Guitar Festival”, “Canzoni e Tarocchi” a Seriate, la Festa alla Madonna della Castagna, la Festa della Comunità a Valtesse, la festa dell’Oratorio a Spirano, gruppi di lettura e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 26 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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