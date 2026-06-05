I Metallica hanno suonato la sigla di una serie molto popolare durante il concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna, attirando l’attenzione dei 48.000 presenti. Il gruppo ha deciso di omaggiare l’Italia con questa esibizione, che ha rapidamente fatto il giro del web. Il video della performance è diventato virale, suscitando entusiasmo tra i fan. Lo spettacolo si è svolto mercoledì 3 giugno 2026, lasciando un ricordo indelebile tra il pubblico.

Mercoledì 3 giugno 2026, lo Stadio Dall’Ara di Bologna si è trasformato nel palcoscenico di un momento che nessuno dei 48mila spettatori presenti dimenticherà facilmente. I Metallica, la band heavy metal più celebre al mondo, hanno interrotto la scaletta del loro concerto per regalare al pubblico italiano un omaggio che ha fatto tremare le fondamenta dello stadio: una cover in chiave metal della sigla italiana di Ken il Guerriero. Non si è trattato di un evento casuale. I Metallica hanno costruito negli anni una tradizione che li ha resi ancora più amati dai fan di tutto il mondo: in ogni paese in cui si esibiscono, omaggiano il pubblico locale reinterpretando brani profondamente radicati nella cultura popolare di quella nazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - I Metallica omaggiano l’Italia suonando la sigla cult di una serie molto amata: i fan impazziscono e il video è virale

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Argomenti più discussi: I Metallica suonano Ken il Guerriero a Bologna: il video che sta impazzando sul web; Metallica a Bologna: sorpresa Ken il Guerriero al Dall’Ara, il video.

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