Al concerto di Bologna i Metallica cantano la sigla di Ken Il Guerriero – Il video

Da open.online 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un concerto a Bologna, i Metallica hanno eseguito la sigla di Ken il Guerriero, registrando un momento inaspettato nel loro show. Il video della performance mostra la band che intona il brano davanti al pubblico presente. I Metallica sono noti per inserire momenti di cover nei loro concerti, ma questa particolare esibizione ha attirato l'attenzione degli spettatori.

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I Metallica da sempre hanno abituato il loro pubblico a un “momento cover” nei loro concerti. Quello di ieri, durante il concerto allo Stadio Dall’Ara di Bologna, ha stupito ed entusiasmato i fan:  Kirk Hammett  e  Rob Trujillo  hanno eseguito la sigla italiana della celebre serie televisiva animata Ken Il Guerriero. Il primo concerto dei Metallica in Italia risale a 42 anni fa, quando suonarono a Milano. Nel corso di questi oltre 40 anni la band si è esibita a Bologna cinque volte.  Allo show di ieri a Bologna – in cui i Metallica festeggiavano i 45 anni di carriera – hanno assistito 48mila spettatori. Tra loro, anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Open.online

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