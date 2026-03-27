Dopo la vittoria della Bosnia, le immagini della gioia di Dimarco e degli azzurri sono diventate virali e stanno suscitando molte discussioni online. Il video mostra i giocatori italiani festeggiare l'esito della partita, attirando l'attenzione di molti utenti sui social media. La vicenda ha generato commenti e reazioni di vario tipo tra gli appassionati di calcio.

Italia, la gioia di Dimarco e degli azzurri dopo la vittoria della Bosnia fa discutere. Esultanza esagerata oppure altro dietro la reazione?. Il percorso verso la rassegna iridata entra nella sua fase più calda e drammatica. Dopo aver superato l’Irlanda del Nord con un convincente 2-0 sul prato di Bergamo, l’ Italia ha finalmente scoperto il nome della sua avversaria nella finalissima del Percorso A: sarà la Bosnia-Erzegovina. La selezione balcanica ha strappato il pass eliminando il Galles a domicilio, grazie a una lotteria dei rigori che ha premiato il carisma di Edin Dzeko e la freddezza del giovane Alajbegovic.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italia, la gioia di Dimarco e degli azzurri alla vittoria della Bosnia fa molto discutere: il VIDEO è virale

Articoli correlati

Italia, Dimarco reagisce alla vittoria della Bosnia ai rigori con Vicario ed Esposito: piovono critiche per gli azzurri! Il VIDEO è viraleAlajbegovic l’eroe della Bosnia, martedì sfida l’Italia ma il futuro sarà in una big! Club di Serie A beffati? Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So...

Bosnia Italia, la reazione di Dimarco diventa virale: il VIDEO inchioda il laterale dell’Interdi Alberto PetrosilliBosnia Italia, la reazione di Dimarco dopo la vittoria di Dzeko e compagni ai rigori contro il Galles diventa virale: il video...

Contenuti e approfondimenti su Italia la gioia di Dimarco e degli...

Temi più discussi: La gioia di Italiano: Una grande impresa, orgoglioso di noi. I cambi? Hanno dato una marcia in più; Gattuso: 'Serenità e zero alibi, questa Italia merita una gioia'; Il ministro Giuli e il governatore Bardi: Con l'inaugurazione di Matera 2026 un giorno di gioia per l'Italia; PER GLI ITALIANI LA GIOIA NASCE DALLE PICCOLE COSE.

Italia-Irlanda del Nord, la sblocca Tonali. Politano impazzisce di gioia, il messaggio di GattusoSerata importantissima per il calcio italiano. La compagine allenata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso si gioca la prima partita del playoff Mondiale contro l’Irlanda del Nord. Gli azzurri, dopo ... msn.com

Gattuso dopo Italia-Irlanda del Nord: «Ci siamo complicati la vita ma ora giochiamoci la finale». Tonali: «Visti i mostri»Il c.t. soddisfatto dopo la vittoria di Bergamo: «Ci hanno sorpreso, abbiamo dovuto faticare ma meritando la vittoria». Gioia Tonali: «Il gol ci ha liberato la testa». Kean: «Ci tenevo a segnare» ... corriere.it

“Primo tempo non bello dell’Italia, poi… finalmente! Può Esposito maturo dentro e fuori dal campo” Le parole di Beppe Bergomi sulla Nazionale a margine della presentazione milanese della Yes Cup 2026, il più grande torneo internazionale di calc - facebook.com facebook

Il 2% dell’Italia certificato dalla NATO Operazione contabile, non (per ora) aumento reale di spesa militare L’aumento concreto arriverà solo con il prestito SAFE e i numerosi programmi di armamento già avviati. x.com