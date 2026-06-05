I piume e i lustrini del burlesque sono arrivati a Rimini, trasformando lo spettacolo in un simbolo di libertà e inclusione. La manifestazione mette in mostra performance che rappresentano anche un riscatto sociale, attirando pubblico e artisti. L’evento si svolge tra luci, colori e musica, celebrando la cultura del burlesque come forma di espressione e rivendicazione. La presenza di artisti di diverse provenienze sottolinea il carattere internazionale della manifestazione.

Le piume e i lustrini del burlesque raggiungono Rimini per diventare un manifesto di libertà, inclusione e riscatto sociale. Da oggi a domenica la città si trasforma nel palcoscenico di un sogno a occhi aperti con la seconda edizione di Rimini Cuore e Burlesque Festival. L’evento, che fonde l’arte della seduzione ironica alla cultura, quest’anno stringe un nodo ufficiale con il comune di Rimini, inserendosi a pieno titolo nel calendario istituzionale della città. Ideata da Freaky Candy (Silvia Capannini), performer di fama mondiale nonché volto delle pari opportunità per Aics Rimini, la manifestazione dimostra che dietro le quinte batte un cuore di ideali: un movimento di body positivity ed empowerment che trasforma il corpo in uno spazio di pura autodeterminazione contro ogni stereotipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lustrini del burlesque vestono il sogno felliniano

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