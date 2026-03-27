Il 10 e 11 aprile si tiene la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival a Piazza Armerina, in provincia di Enna. L’evento propone spettacoli e performance legate al mondo del burlesque, con artisti provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si svolge in due giornate e prevede momenti dedicati alla creatività e all’intrattenimento. La fotografia di Francesca Prezzavento accompagna l’articolo.

ph. by Francesca Prezzavento PIAZZA ARMERINA (EN) – Il 10 e 11 aprile la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival, arte, creatività e spettacolo. Evento di punta del panorama culturale siciliano, il festival affonda le radici nel 2018 grazie all’idea di Roberta Pennisi, in arte Lady Roberta Kent, originaria di Taormina, che ha portato nella sua terra l’eleganza e la qualità degli show burlesque internazionali. L’evento ha avuto il suo debutto nella storica città di Taormina, luogo simbolo delle origini di Roberta Pennisi e impulso artistico affermato. La missione del festival è chiara: diffondere un burlesque teatrale, lontano dagli stereotipi, valorizzando la Sicilia come centro di accoglienza e creatività grazie all’Associazione Culturale Accademia delle Essenze Artistiche, che continua a supportare e sviluppare il festival. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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