Il cinema come bussola critica | il Festival del Mockumentary chiude il percorso felliniano nelle scuole

Da cesenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 19 maggio il multisala Abbondanza di Gambettola ospiterà il Festival del Mockumentary, evento conclusivo di Fellini e il Circo della Finzione, il progetto educativo dedicato al linguaggio audiovisivo che in questi mesi ha coinvolto alcune scuole della Romagna in un percorso ispirato al cinema. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Animiamo i classici”: continua il percorso tra cinema e creatività nelle scuole di NapoliProsegue con crescente partecipazione ed entusiasmo il progetto “Animiamo i classici”, promosso dall’Istituto Superiore ‘Alfonso Casanova’ di Napoli...

Valmontone, concluso il percorso di sensibilizzazione e prevenzione contro il Papilloma Virus (HPV) nelle scuoleL’iniziativa ha coinvolto le classi terze delle scuole secondarie di primo grado dell’I.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web