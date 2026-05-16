Il cinema come bussola critica | il Festival del Mockumentary chiude il percorso felliniano nelle scuole
Il 19 maggio il multisala Abbondanza di Gambettola ospiterà il Festival del Mockumentary, evento conclusivo di Fellini e il Circo della Finzione, il progetto educativo dedicato al linguaggio audiovisivo che in questi mesi ha coinvolto alcune scuole della Romagna in un percorso ispirato al cinema. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sullo stesso argomento
“Animiamo i classici”: continua il percorso tra cinema e creatività nelle scuole di NapoliProsegue con crescente partecipazione ed entusiasmo il progetto “Animiamo i classici”, promosso dall’Istituto Superiore ‘Alfonso Casanova’ di Napoli...
Valmontone, concluso il percorso di sensibilizzazione e prevenzione contro il Papilloma Virus (HPV) nelle scuoleL’iniziativa ha coinvolto le classi terze delle scuole secondarie di primo grado dell’I.