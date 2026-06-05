I LOVID incontrano Wlady in Sotto Zero tra après-ski pop dance e vibrazioni tropicali

Da atomheartmagazine.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I LOVID hanno incontrato Wlady in “Sotto Zero” durante una serata tra après-ski e musica pop dance. La scena si è spostata tra drink ghiacciati, stories con filtro oro e una notte in cui la neve ha fatto da dancefloor. Tra brindisi con mojito frozen e vibrazioni tropicali, l’evento si è svolto a Courmayeur, con un pubblico immerso in un’atmosfera di festa e relax.

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Courmayeur, uno skipass al collo, un Moët ghiacciato, una funivia al Sestriere, doposcì neri, stories con filtro oro e una notte in cui il bianco della neve diventa il perfetto dancefloor per brindare ai beach party e alle destinazioni tropicali con un mojito frozen tra le mani. “ Sotto Zero ”, il nuovo singolo dei LOVID & Wlady, porta la canzone estiva fuori dalla spiaggia e la riscrive ad alta quota, tra après-ski, richiami latini e un ritornello che si imprime nella mente come un riverbero sulla pista. Da una parte c’è il freddo scintillante della montagna, dall’altra il richiamo del caldo, del mare, l’abbronzatura e quella necessità di calore che, nel brano, non riguarda soltanto il clima. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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© Atomheartmagazine.com - I LOVID incontrano Wlady in “Sotto Zero”, tra après-ski, pop dance e vibrazioni tropicali
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