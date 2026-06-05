I LOVID incontrano Wlady in Sotto Zero tra après-ski pop dance e vibrazioni tropicali

Notizia in breve

I LOVID hanno incontrato Wlady in “Sotto Zero” durante una serata tra après-ski e musica pop dance. La scena si è spostata tra drink ghiacciati, stories con filtro oro e una notte in cui la neve ha fatto da dancefloor. Tra brindisi con mojito frozen e vibrazioni tropicali, l’evento si è svolto a Courmayeur, con un pubblico immerso in un’atmosfera di festa e relax.