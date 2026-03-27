Tra la dance e il pop c’è ancora Robyn

Dopo otto anni senza pubblicare nuovi album, la cantante svedese ha lanciato “Sexistential”. Il lavoro si inserisce tra i generi dance e pop, suscitando interesse tra il pubblico e la critica. La sua presenza nel panorama musicale si mantiene forte, con un ritorno che ha attirato l’attenzione di chi segue la sua carriera. La pubblicazione è stata accompagnata da una serie di esibizioni e promozioni.

La cantante svedese Robyn ha un posto unico nella musica europea, da quando a partire dagli anni Duemila pubblicò una serie di dischi che misero d’accordo sia il pubblico che voleva singoli riempipista sia quello in cerca di suoni e sperimentazioni nuove nella musica a cavallo tra il pop e il clubbing. “Dancing On My Own”, contenuta in Body Talk del 2010, è rimasta una delle più grandi hit del suo decennio, ma nei 16 anni che sono passati da allora Robyn aveva pubblicato un solo disco, Honey del 2018. Era piaciuto molto anche quello, motivo per cui c’era un’enorme attesa per il suo primo album in 8 anni. Si intitola Sexistential ed è uscito venerdì, e puntualmente non ha deluso la critica. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Tra la dance e il pop c’è ancora Robyn Articoli correlati Barbara Bert riparte da “Dammi un sorriso”: il nuovo singolo tra pop-dance, gratitudine e voglia di scrivereC’è un momento, per ogni artista, in cui non basta più interpretare: vuoi mettere qualcosa di tuo anche nelle parole, nelle intenzioni, nel modo in...