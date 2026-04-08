Aprica torna a fare faville | Che successo l’après ski

L’Aprica registra un weekend pasquale positivo e si prepara a concludere la stagione invernale con l’ultima settimana ancora da vivere. La località sciistica ha visto un afflusso di visitatori durante le festività, mentre si pianificano nuovi investimenti per il futuro. La stagione invernale si avvia alla conclusione e l’attenzione si sposta già sulle prossime iniziative e miglioramenti della struttura.

L’Aprica archivia un buon weekend pasquale e si appresta a vivere l’ultima settimana della stagione invernale con un occhio ai nuovi investimenti per il futuro. La località turistica della Media Valle ha vissuto una stagione importante, contrassegnata da un incremento di presenze significativo. Gli investimenti effettuati negli ultimi anni dalla Società Industrie Turistiche Aprica (Sita) grazie ai contributi pubblici e a sovvenzioni di Regione e altri enti, stanno dando i loro frutti e l’Aprica, grazie anche ad un’Amministrazione comunale che crede molto e investe nello sport, sta vivendo, dopo il clamoroso calo di alcuni anni fa, una seconda giovinezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aprica torna a fare faville: "Che successo l’après ski" No, l'après ski no! Cronache dalla notte cortineseSnoop Dogg ubiquo come il marziano di Flaiano (ma prende milioni per il suo presenzialismo olimpico). Leggi anche: San Valentino elettronico (con après ski)