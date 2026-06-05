Nuovi furti nelle case tra i comuni di Lamporecchio e Larciano sul Montalbano. I residenti riferiscono di aver subito intrusioni e svaligiamenti. Un testimone ha dichiarato che i ladri sono entrati in casa, portando via oggetti di valore. Un residente ha chiesto più controlli nella zona. Nessuna informazione su eventuali arresti o indagini in corso. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti.

Nuovo allarme furti nelle abitazioni sul Montalbano. Nella zona collinare condivisa tra i comuni di Lamporecchio e Larciano emergono nuovi casi di intrusioni di ladri. Tra i cittadini che abitano questa area collinare sale la preoccupazione per degli episodi che hanno un riscontro che preoccupa. Un appello per maggiori controlli arriva dalla signora Michela Pennetta che recentemente ha subito un furto nella propria abitazione. "Voglio rendere pubblica tutta la mia amarezza e il disagio per il furto che recentemente ho subito – dice la nostra lettrice Pennetta –. Condivido questo mio sfogo perché penso che sia necessario alzare il livello di attenzione sul Montalbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ladri sul Montalbano: "Mi hanno svaligiato casa. Qui servono più controlli"

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