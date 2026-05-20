Una proprietaria di una casa nelle frazioni di Rovigo ha vissuto un episodio di furto, che ha portato alla sottrazione di oggetti personali dall’interno dell’abitazione. L’episodio si è verificato in via Padre Placido Cortese, a Borsea, zona vicino a un’area residenziale. La donna ha dichiarato di aver perso la serenità e di non riuscire più a dormire dopo l’accaduto. La vicenda si inserisce in un episodio più ampio di intrusioni di ladri in diverse abitazioni della zona.

ROVIGO - L'ennesima scorribanda dei topi d’appartamento nelle frazioni mette paura a Rovigo. Stavolta è successo a Borsea, in via Padre Placido Cortese, nella zona vicino al parco. Venerdì sera, alle 19.20, i ladri si sono introdotti in un'abitazione: erano due uomini, poi notati a bordo di un'auto scura e di grossa cilindrata. IL COLPO I malviventi hanno fatto irruzione dalla finestra laterale del garage, abbastanza nascosta e confinante con il parco: con un piede di porco hanno sprangato balcone e finestra, poi sono entrati e hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per mettere a soqquadro la casa. Hanno rovistato in ogni stanza al piano terra, a caccia di contanti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ladri in casa, la proprietaria dopo la razzia: «Mi hanno rubato la serenità. Non dormiamo più»

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ALLARME FURTI, LADRI IN CASA MENTRE IL PROPRIETARIO FA LA DOCCIA | 26/11/2025

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