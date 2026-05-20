Ladri in casa la proprietaria dopo la razzia | Mi hanno rubato la serenità Non dormiamo più
Una proprietaria di una casa nelle frazioni di Rovigo ha vissuto un episodio di furto, che ha portato alla sottrazione di oggetti personali dall’interno dell’abitazione. L’episodio si è verificato in via Padre Placido Cortese, a Borsea, zona vicino a un’area residenziale. La donna ha dichiarato di aver perso la serenità e di non riuscire più a dormire dopo l’accaduto. La vicenda si inserisce in un episodio più ampio di intrusioni di ladri in diverse abitazioni della zona.
ROVIGO - L'ennesima scorribanda dei topi d’appartamento nelle frazioni mette paura a Rovigo. Stavolta è successo a Borsea, in via Padre Placido Cortese, nella zona vicino al parco. Venerdì sera, alle 19.20, i ladri si sono introdotti in un'abitazione: erano due uomini, poi notati a bordo di un'auto scura e di grossa cilindrata. IL COLPO I malviventi hanno fatto irruzione dalla finestra laterale del garage, abbastanza nascosta e confinante con il parco: con un piede di porco hanno sprangato balcone e finestra, poi sono entrati e hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per mettere a soqquadro la casa. Hanno rovistato in ogni stanza al piano terra, a caccia di contanti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
ALLARME FURTI, LADRI IN CASA MENTRE IL PROPRIETARIO FA LA DOCCIA | 26/11/2025
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Scrivevo già svariati, molti anni fa che sottolineare la nazionalità di chi commette i reati alimenta il razzismo, l'ho fatto anche con degli esempi personali, quando ho avuto i ladri a casa non ho pensato nemmeno per un attimo a chi fossero e che lingua parlasse x.com
Scopre i ladri in casa e viene buttato giù dalle scale. Uno dei fermati: Rilasciatemi, domani ho un aereo https://canaledieci.it/2026/05/16/scopre-i-ladri-in-casa-e-viene-buttato-giu-dalle-scale-uno-dei-fermati-rilasciatemi-domani-ho-un-aereo/ facebook
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