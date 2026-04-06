Allarme furti a Giovi svaligiato appartamento a Casa d' Amato | i residenti chiedono maggiori controlli

A Giovi, rione collinare di Salerno, si registra un furto avvenuto ieri in un appartamento situato nella zona chiamata “Casa d'Amato”. Secondo quanto riferito, ignoti sono penetrati nell’abitazione e hanno portato via diversi oggetti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono controlli più frequenti da parte delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sui sospetti o sui responsabili.

L'episodio ha immediatamente scatenato la preoccupazione dei residenti, che denunciano un clima di crescente insicurezza nel quartiere Allarme sicurezza a Giovi, rione collinare di Salerno. Nella giornata di ieri ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione privata in zona “Casa d'Amato”, mettendo a segno un furto. L'episodio ha immediatamente scatenato la preoccupazione dei residenti, che denunciano un clima di crescente insicurezza nel quartiere. "Ormai a Giovi non si sta più tranquilli", segnalano gli abitanti, chiedendo a gran voce una maggiore tutela del territorio. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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