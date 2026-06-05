I giovani mostrano un calo nell’interesse per il sesso, secondo alcuni studi recenti. La diminuzione si osserva in un’epoca dominata da app, contenuti online e intelligenza artificiale, che sembrano influenzare la percezione del desiderio. Le ricerche indicano che i temi tradizionali di desiderio, come relazioni, successo e possesso, sono meno presenti nelle abitudini dei più giovani. Non ci sono ancora dati definitivi sulle cause precise, ma il fenomeno riguarda un cambiamento nei comportamenti legati all’intimità.

Di che cosa parliamo quando parliamo di desiderio? Di soldi, di oggetti (borse, scarpe, vestiti, orologi) di sesso, di potere, di amore, di successo? Di una vita lunghissima, quasi eterna (i miliardari ci stanno già lavorando). Di tutto, forse. ma anche di assenza, di crisi, in un mondo svogliato che delega alla tecnologia le emozioni umane. Kano, un’impiegata giapponese di 32 anni, ha sposato Lune Klaus, fidanzato creato con ChatGpt che esiste soltanto nel suo smartphone. Con una certa apprensione, diamo una sbirciatina a quello che le proiezioni ipotizzano, anche se è come guardare il paesaggio nella nebbia: in parte lo immaginiamo. Potremmo provare il brivido della sex-roulette, una lotteria, dove a ogni scelta corrisponde un incontro a sorpresa, con un uomo, una donna o chissà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I giovani fanno sempre meno se**o: perché nell’epoca delle app, del porno online e dell’AI il desiderio sembra essersi spento

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Full Movie | The Emperor and Empress Hate Each Other—Until a Body Swap Made Them Madly in Love!

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