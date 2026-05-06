L’Inganno del clic | perché l’hotel costa meno se non si usano le app?

Negli ultimi anni, alcune strutture ricettive offrono tariffe più basse se le prenotazioni vengono fatte senza usare le app ufficiali. Questa scelta si basa su strategie commerciali specifiche e coinvolge modalità di pagamento e di comunicazione con i clienti. La tendenza si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti nelle abitudini di prenotazione, che coinvolgono anche aspetti tecnologici e pratici.

Life&People.it Siamo figli della “generazione immediata”, quella che ha barattato il piacere della conversazione con l’efficienza di un algoritmo. Crediamo che la trasparenza di un’interfaccia colorata sia sinonimo di convenienza assoluta, ma la realtà dietro le quinte del turismo globale racconta una storia diversa. Se vi state chiedendo come prenotare una camera in hotel senza cadere nella trappola delle commissioni nascoste, dovete sapere che l’atto di digitare un numero di telefono sta diventando l’investimento finanziario più redditizio del vostro viaggio. Mentre i pollici scorrono frenetici su schermi retroilluminati, si consuma un piccolo dramma economico: il sovrapprezzo della pigrizia.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - L’Inganno del clic: perché l’hotel costa meno se non si usano le app? Notizie correlate Prezzo del vino in calo, perché costa meno rispetto a birra e liquori?A gennaio 2026 i prezzi al consumo del vino risultavano in calo dell’1,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Tassisti al passo coi tempi: "Un clic per una corsa. Con la app Taxi Moove si prenota da tutta Italia"La città cambia dal punto di vista turistico, il sistema dell’accoglienza si trasforma alla luce di nuovi flussi e nuove esigenze e anche il servizio... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Come prenotare camera hotel: il segreto per risparmiare senza app; Si spaccia per assistente cancelliere del tribunale e fa svuotare i cassetti ad un'anziana: minorenne in comunità; Giuseppe Cipriani Jr: Nicole Minetti ed io vogliamo adottare un altro bambino. Poveretta, le hanno detto di tutto, ma non c'è stato nessun inganno. Epstein? Mai soldi da lui; Truffa del cucciolo online: finto microchip smascherato dalla Polizia Locale di Saponara. L'inganno dell'Intelligenza artificiale, esce saggio di Bender e HannaEMILY M. BENDER E ALEX HANNA, 'L'INGANNO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE' (FAZI, PP 324, EURO 20). Le radici del tecno-ottimismo contemporaneo vengono ripercorse nel saggio 'L'inganno dell'intelligenza ... ansa.it Girato a Velletri, in diverse locations caratteristiche, il film di prossima uscita IL PREZZO DELL'INGANNO del Regista Antonio Paganelli Leggi per saperne di più e vedere la galleria immagini, su https://latorreoggi.it/il-prezzo-dellinganno-il-talento-emergente-e - facebook.com facebook