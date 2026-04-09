Una creatività digitale Il processo artistico nell’epoca dell’Ai | se ne parla al museo universitario

Venerdì 10 aprile alle 17, presso l'auditorium del museo delle scienze biomediche a Chieti, si terrà il quinto incontro dell’associazione culturale Trifoglio, dedicato al tema “Una creatività digitale. Il processo artistico nell’epoca dell’AI”. L’evento si concentrerà sulle modalità di utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale nel campo artistico, coinvolgendo relatori e partecipanti in un confronto sui cambiamenti e le innovazioni in atto.

Venerdì 10 aprile, alle ore 17, all'auditorium del museo delle scienze biomediche di Chieti, quinto incontro dell’associazione culturale Trifoglio, dal titolo “Una creatività digitale. Il processo artistico nell’epoca dell’AI” a cura di Stefano Sensi, professore ordinario di Neurologia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un "Patto digitale di comunità", se ne parla a CalolziocorteIl Tavolo della Comunità educante in collaborazione con gli istituti scolastici di Calolziorte, Olginate e “Caterina Cittadini” in sinergia con...

Doppia caserma al Candelaro, se ne sta facendo una ma se ne cerca un'altra: svelato il gialloInterventi di rifunzionalizzazione già appaltati, ma in questi giorni è spuntato un avviso esplorativo della Prefettura di Foggia che ha spiazzato...

Temi più discussi: Una creatività digitale - Il processo artistico nell'epoca dell'AI; Creatività digitale e talento: il Palizzi Mattei di Vasto sul podio internazionale del Mediashow; Didattica digitale, creativi e produttivi con C&C e Adobe; Stretto di Messina laboratorio creativo tra arte e digitale: nasce MediTechnè per giovani e innovazione.

Sviluppo industriale e transizione digitale: il confronto sulle nuove filiere produttiveIl summit presso la Sala Europa analizza l'integrazione tra tecnologia e tradizione per il rilancio del sistema Paese, focalizzandosi su competenze specialistiche, energie rinnovabili e competitività ... adnkronos.com

Domani il NO AI DAY: per la creatività umana contro l’uniformità digitaleIl 24 marzo sarà il NO AI DAY, una giornata senza intelligenza artificiale lanciata dalle agenzie Zero Pixel ed Eo Ipso per riportare al centro la creatività umana nell’era dell’automazione digitale ... ticinonotizie.it

Auguri di una Pasqua serena da eProf Creatività Digitale. Che questo giorno porti con sé una rinnovata fiducia nel futuro e la tranquillità necessaria per continuare a creare e sognare insieme. Buona Pasqua di cuore! - facebook.com facebook

Nell'ambito del corso di laurea magistrale in "Digital Communication – Society, Business & Culture", il 10 aprile presso la sede LUMSA di Palermo, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di seminari "Digital Communication Talks" dal titolo "Creatività". L’evento x.com