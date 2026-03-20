Pensioni marzo 2025 detrazione applicata per errore dall’INPS | 15mila pensionati devono restituire fino a mille euro con rate progressive

Nel marzo 2025, circa quindicimila pensionati hanno ricevuto un importo più alto del dovuto dall’INPS, con un eccesso medio di quasi mille euro per ogni beneficiario. L’istituto ha applicato una detrazione per errore a quei pensionati, che ora sono tenuti a restituire fino a mille euro ciascuno attraverso rate progressive. La questione riguarda esclusivamente i pagamenti errati effettuati in quel mese.

Nel marzo 2025 circa quindicimila pensionati hanno ricevuto un importo mensile superiore a quello spettante, con un eccesso medio di quasi mille euro per beneficiario. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Inizio anno tragico per migliaia di pensionati: l’INPS manda le lettere, oltre 20mila euro da restituireNon è un buon inizio anno per migliaia di pensionati che stanno ricevendo lettere dall’INPS: in alcuni casi oltre 20. Pensione di aprile a rischio, c'è chi dovrà restituire 1.000 euro per un errore dell'InpsNel marzo del 2025 circa 15mila pensionati italiani si sono ritrovati con un assegno mensile insolitamente più alto: in media quasi mille euro in più... Contenuti e approfondimenti su Pensioni marzo Temi più discussi: Modello 730 2026: novità, scadenze e cosa cambia per le famiglie; Pensione di aprile a rischio, vanno restituiti 1.000 euro per un errore; Mfe utili raddoppiati nel 2025, e raccolta che sale a marzo e aprile; Nuovo pasticcio Inps, 15mila pensionati dovranno restituire mille euro ad aprile. Pensione di aprile a rischio, vanno restituiti 1.000 euro per un erroreErrore nella pensione di marzo 2025, ora 15mila pensionati dovranno ripagare l’Inps. Ecco chi rischia una pensione con 1000 euro in meno ... quifinanza.it Pensione di aprile a rischio, c'è chi dovrà restituire 1.000 euro per un errore dell'InpsNel marzo del 2025 circa 15mila pensionati italiani si sono ritrovati con un assegno mensile insolitamente più alto: in media quasi mille euro ... msn.com Pensioni all’estero, al via il 20 marzo i controlli Inps 2026: ecco in quali Paesi scattano (e quali no) e come evitare lo stop agli assegni - facebook.com facebook