Crisi Electrolux la rabbia dei sindacati | Se licenziano devono restituire i 700 milioni dello Stato
Le tensioni tra i sindacati e l'azienda Electrolux sono aumentate dopo l'annuncio di un piano di esuberi. Dopo un incontro in Provincia e un presidio davanti ai cancelli dell'impianto, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso una forte opposizione, chiedendo che, in caso di licenziamenti, vengano restituiti i 700 milioni di euro ricevuti dallo Stato. La posizione dei sindacati si è fatta sentire con fermezza, evidenziando una reazione unitaria e decisa contro la proposta dell'azienda.
Dopo il tavolo in Provincia e il successivo presidio davanti ai cancelli di viale Bologna, la reazione dei sindacati contro il piano d'esuberi della Electrolux è un coro unanime di preoccupazione e dura condanna. Al centro della protesta non c’è solo la difesa dei quasi 400 posti di lavoro a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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