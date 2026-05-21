Crisi Electrolux la rabbia dei sindacati | Se licenziano devono restituire i 700 milioni dello Stato

Le tensioni tra i sindacati e l'azienda Electrolux sono aumentate dopo l'annuncio di un piano di esuberi. Dopo un incontro in Provincia e un presidio davanti ai cancelli dell'impianto, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso una forte opposizione, chiedendo che, in caso di licenziamenti, vengano restituiti i 700 milioni di euro ricevuti dallo Stato. La posizione dei sindacati si è fatta sentire con fermezza, evidenziando una reazione unitaria e decisa contro la proposta dell'azienda.

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Dopo il tavolo in Provincia e il successivo presidio davanti ai cancelli di viale Bologna, la reazione dei sindacati contro il piano d'esuberi della Electrolux è un coro unanime di preoccupazione e dura condanna. Al centro della protesta non c’è solo la difesa dei quasi 400 posti di lavoro a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Crisi Electrolux, scioperano i 700 dipendenti dello stabilimento de Milanese Electrolux: annunciati 1.700 esuberi, i sindacati proclamano 8 ore scioperoElectrolux ha esposto «un pesantissimo piano di ristrutturazione con la chiusura della fabbrica di Cerreto d’Esi e il drastico taglio di produzioni e... Electrolux annuncia 1.700 licenziamenti in Italia: proclamato sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti | Rabbia dei sindacati metalmeccanici che annunciano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo e chiedono un immediato intervento del Governo : r/T reddit Da dove viene la crisi di ElectroluxLa multinazionale di elettrodomestici ha annunciato che ridurrà di molto il personale in Italia, a causa di difficoltà non solo italiane ... ilpost.it Electrolux in crisi, i lavoratori dopo la notizia dei 1700 esuberi: Ci spaventa il futuroElectrolux, a Mattino Cinque la rabbia degli operai per la chiusura di due linee di produzione a Cerreto D'Esi (AN) ... tgcom24.mediaset.it