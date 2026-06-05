I firma-appelli non si scomodano per De Luca
Erri De Luca era stato invitato come ospite d'onore al festival Salerno Letteratura, con l’intenzione di aprire l’evento. Tuttavia, gli organizzatori hanno successivamente deciso di escluderlo dall’elenco degli ospiti, senza fornire spiegazioni pubbliche. La scelta ha suscitato discussioni tra i firmatari di alcuni appelli di sostegno allo scrittore, che hanno criticato la mancanza di attenzione verso le richieste di adesione. La motivazione ufficiale dell’esclusione non è stata resa nota.
Erri De Luca avrebbe dovuto aprire il festival Salerno Letteratura. Era l'ospite d'onore. Poi gli organizzatori ci hanno ripensato e l'hanno escluso. Colpa di alcune frasi su Gaza: ha detto che non è in corso un genocidio, e ha difeso la parola "sionismo". Frasi che non piacevano. Così gli hanno tolto il discorso di apertura e gli hanno offerto un posto più defilato. De Luca ha detto di no. E ha commentato: "Non sono stato escluso io, è il festival che si è escluso da me". De Luca non è un uomo di destra. Ma il politicamente corretto non guarda più in faccia a nessuno. È bastata una frase fuori dal coro per farlo passare dalla parte dei reprobi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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