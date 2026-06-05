i firma appelli non si scomodano per de luca

Erri De Luca avrebbe dovuto aprire il festival Salerno Letteratura. Era l'ospite d'onore. Poi gli organizzatori ci hanno ripensato e l'hanno escluso. Colpa di alcune frasi su Gaza: ha detto che non è in corso un genocidio, e ha difeso la parola "sionismo". Frasi che non piacevano. Così gli hanno tolto il discorso di apertura e gli hanno offerto un posto più defilato. De Luca ha detto di no. E ha commentato: "Non sono stato escluso io, è il festival che si è escluso da me". De Luca non è un uomo di destra. Ma il politicamente corretto non guarda più in faccia a nessuno. È bastata una frase fuori dal coro per farlo passare dalla parte dei reprobi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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