Un artista ha scelto di non esprimere una posizione pubblica su questioni politiche o sociali. La discussione riguarda il ruolo e le responsabilità degli artisti nel contesto pubblico e culturale. La questione si concentra sulla decisione di un artista di mantenere il silenzio rispetto a temi di attualità, senza commentare o schierarsi. La discussione si svolge tra chi ritiene importante un coinvolgimento attivo e chi invece preferisce l’astensione.

Il tema sarebbe centrale: che ruolo sociale e culturale ha (e che responsabilità ha.) l’artista, l’intellettuale, di fronte alla contemporaneità? Ma naturalmente in questa epoca va tutto a rotoli fin da principio, perché l’argomento si tramuta in una domanda sbagliata (le domande.) da parte di giornalisti e persone: l’artista, l’intellettuale, deve schierarsi o non schierarsi? Inout, onoff, cultura binaria, pensiero tecnocratico. Il primo a cadere nella trappola è Erri De Luca, che invece di pensare, articolare, trovare ratio, interpretare, approfondire, si schiera: “nessun genocidio. Io sono sionista”. Libero di farlo. Liberi di considerarlo per quel che è chi dice una cosa del genere (per i bisognosi: dire sono sionista non c’entra nulla con l’essere ebreo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Luca vs De Gregori. Sull’artista che si schiera o si chiama fuori

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