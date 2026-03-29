In vista delle prossime elezioni comunali, Paola De Roberto ha annunciato la sua candidatura come consigliera comunale a Salerno. La candidata ha dichiarato di voler portare avanti progetti già avviati e di concentrarsi sul rafforzamento del welfare come parte centrale dell’attività amministrativa. La sua candidatura si inserisce in un quadro di competizioni tra diverse forze politiche locali.

"Mi candido a consigliere comunale a Salerno con un obiettivo chiaro: completare un lavoro già avviato e rafforzare il welfare come pilastro dell’azione amministrativa. Credo in una città che non lasci indietro nessuno e intendo portare avanti, con determinazione e continuità, interventi concreti a sostegno delle famiglie, dei giovani e delle persone più fragili". Lo ha fatto sapere anche a mezzo social Paola De Roberto, già assessore comunale alle Politiche Sociali che scende in campo alle prossime elezioni di maggio, nella lista "Salerno per i giovani" per Vincenzo De Luca sindaco. "Il mio impegno sarà quotidiano, fatto di ascolto, presenza e azioni efficaci, per consolidare e migliorare quanto costruito finora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni comunali, Paola De Roberto si candida per De Luca sindaco

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