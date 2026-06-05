Vanno al massimo sulla soglia del Vinyl Store, via XXV Aprile, in quei metri quadrati un mondo di musica. Il passato ti guarda sotto la frangetta dei Beatles, Youtube fuori dalla porta. Puntine e un mondo che graffia, dischi di vinile sul piatto. Ad una manciata di metri dalla zona rossa, dal gigantesco palco dove verrà scritta una pagina di storia, sul pentagramma del parco urbano. ’Cosa succede in città’, regge il disco Roberto Facchini, 57 anni, da quando ne aveva 14 a seguire l’avventura di Vasco, sempre più in alto, lui e la moglie Elisa Pellegrino, cinque figli. "Faccio parte del fan club, anche uno dei miei figli tifa Vasco", dice, senza nascondere l’orgoglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I fedelissimi contano le ore. Biglietto e disco che gira: "Noi, andiamo al massimo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gira voce che gli U2 presenteranno il loro nuovo singolo ai Mondiali 2026 (e noi speriamo che sia vero)Circolano voci secondo cui gli U2 potrebbero presentare il loro nuovo singolo durante i Mondiali del 2026.

Laura Pausini, "noi dopo andiamo a s...": lezione al fan ubriacoDurante un concerto al Movistar Arena di Madrid, la cantante italiana ha interrotto lo spettacolo a causa di un uomo ubriaco presente tra il pubblico.